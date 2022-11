© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ mio intendimento continuare il confronto sulle criticità e mi riservo di valutare un possibile rinvio dell’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento sportivo, attualmente previsto per gennaio 2023”. Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione interrogazione sull'attuazione della riforma dell'ordinamento sportivo. (Rin)