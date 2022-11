Agricoltura: Lollobrigida, presto piano settore per lupi e orsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per risolvere le criticità pochi giorni fa ho incontrato il presidente di Ispra. Sulla base delle loro indicazioni e della comunità scientifica appronteremo un piano di settore in linea con le disposizioni europee”. Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione sui danni all'agricoltura causati da lupi e orsi in Trentino Alto Adige. “Assicuro il massimo impegno per condividere soluzioni scientificamente dimostrate”, ha aggiunto. (Rin)