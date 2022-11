Roma: Raggi-De Santis (M5s-CR), riqualificazione ex Cinema Metropolitan occasione persa per nostra città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la manifestazione di protesta svoltasi stamane presso l'ex Cinema Metropolitan abbiamo assistito all'ennesimo capitolo di un'odissea che sembra non avere fine. Lo dichiarano, in una nota congiunta, la consigliera capitolina M5s Virginia Raggi e il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis. "Una vicenda su cui i gruppi capitolini Lista Civica Raggi e M5s avevano già richiesto al sindaco Gualtieri - mediante una mozione presentata in Aula Giulio Cesare nel mese di giugno - di interessarsi alla questione, ricevendo un inspiegabile veto da parte della maggioranza dem. Ad oggi, appaiono ancora incomprensibili i motivi per cui la Regione Lazio, dopo aver dato parere favorevole in conferenza dei servizi, abbia poi espresso parere negativo alla sottoscrizione di un accordo di programma che avrebbe portato all'assunzione di sessanta persone e allo stanziamento di sette milioni di euro di oneri accessori da versare nelle case di Roma Capitale e destinati alla riqualificazione del Metropolitan e alla riapertura di altre due sale storiche della nostra città, l'Airone e l'Apollo. E così, al posto di nuovi posti di lavoro e di un edificio completamente riqualificato e restituito alla fruizione dei cittadini, Roma si ritrova a far fronte all'ennesimo caso di immobile abbandonato al proprio destino e di nessuna utilità per la collettività", concludono.(Com)