Pa: Petillo (Ugl Autonomie), su Ccnl enti locali non c’è da gioire, serve riforma polizia locale

- C’è la firma al Contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali, che riguarderà anche la polizia locale nelle città, “ma gioire sembra esagerato perché firmare un contratto già scaduto è comunque una sconfitta e ci sarebbe ancora molto da dire: solo un aumento retributivo medio al di sotto del 5 per cento mentre, dati Istat, il costo della vita nell’ultimo anno arriva al 7,8 per cento”. Lo dichiara in una nota Ornella Petillo, segretario nazionale Ugl Autonomie. “Entrando nel merito del contratto l’aumento medio che va dai 56 euro fino a 102 euro lordi mensili, è il più basso rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione. I lavoratori degli enti locali restano figli di un Dio minore mentre, malgrado la certificata mancanza di personale, stanno assolvendo ad una funzione strategica con un surplus di carico di lavoro dovuto all’attuazione del Pnrr. Il lavoro di prossimità a diretto contatto con i cittadini – continua Petillo - dovrebbe avere un riconoscimento maggiore, invece spesso diventa facile bersaglio e capro espiatorio di una burocrazia imposta ed ostativa. Come Ugl - conclude Petillo - concordiamo con il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel dare veri segnali di attenzione a dei lavoratori che garantiscono il funzionamento degli enti territoriali più vicini ai cittadini”.(Com)