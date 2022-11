Milano: droga nascosta nella credenza e manganello in casa, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 21enne italiano è stato trovato con 120 grammi di hashish nascosti in casa, diversi coltelli, un manganello e un taser. La polizia lo ha controllato presso la sua abitazione in via Asturie, dove il giovane di origini nordafricane abita con la madre. Dalla perquisizione eseguita con l'ausilio dell'unità cinofila, nella credenza della cucina è stato rinvenuto un involucro di hashish, un altro nello scomparto del contatore e un altro ancora in un vaso sul tavolo. In giro per la casa vi erano poi alcuni coltelli, un manganello telescopico, un fumogeno e altre armi che, secondo quanto riferito dal giovane, gli sarebbero servite per girare un video musicale. Nella cassetta della posta, infine, vi era un bilancino di precisione. Con precedenti per rapina, il 21enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. (Rem)