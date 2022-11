Turismo: al via a Roma "Art cities exchange", la più importante borsa per grandi città d’arte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’intero territorio del Lazio vanta un patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale unico che dà la possibilità di offrire al mercato turistico la Regione Lazio come meta d’eccellenza - dichiara Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio -. Accompagneremo i buyers internazionali in un tour volto a mostrare loro le bellezze della nostra Regione, con la certezza che essi saranno in grado di riconoscerne il valore anche una volta tornati nei propri Paesi. Continuiamo l’opera di valorizzazione di alcuni comparti che sul mercato internazionale risultano strategici: quello del turismo del lusso, ad esempio, è un segmento sul quale stiamo puntando perché certi di vantare numerosi asset d’attrazione, così come stiamo puntando al turismo enogastronomico ed esperienziale. Grazie ad Ace, in questi giorni, sarà facilitato l’incontro tra domanda e offerta e i buyers avranno la possibilità di incontrare direttamente i nostri operatori che risponderanno a richieste e necessità e illustreranno quanto il Lazio ha e può offrire. Nell’ottica di una linea programmatica capace di rendere il nostro territorio più attrattivo e competitivo, coinvolgiamo i soggetti che operano nel settore e li rendiamo parte attiva del nostro sistema promozionale turistico. Sabato 19 novembre incontrerò i Buyers per una serata dedicata nell’esclusiva cornice del Castello di Santa Severa", conclude l'assessore Corrado. (Com)