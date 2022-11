© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Fim, Fiom e Uilm proclamiamo subito quattro ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo per lunedì 21 novembre". Lo hanno deciso le sigle sindacali al termine incontro al ministero per le Imprese e il Made in Italy sul futuro di Acciaierie D’Italia.(Rin)