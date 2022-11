© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “molto positiva” la collaborazione tra Germania e Italia nel contrasto all'estremismo e al terrorismo di destra. È quanto affermato da una fonte del governo tedesco a margine della riunione dei ministri dell'Interno del G7, in corso presso l'abbazia di Eberbach. La fonte ha aggiunto che, in Germania, l'estrema destra costituisce la principale minaccia per la democrazia. (Geb)