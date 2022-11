Lombardia: Mantova, prosegue iter per impianto pilota riciclo della plastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rendere ancora più efficiente il riciclo della plastica affiancando ai processi meccanici anche quelle chimici, questo è l'obiettivo dell'impianto pilota che si intende realizzare in provincia di Mantova, per il quale Regione Lombardia ha condiviso con il ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica il parere in merito all'istanza di valutazione ambientale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dall'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo. “Si tratta di un riciclo chimico complementare - ha spiegato Cattaneo - capace di recuperare rifiuti di plastica normalmente destinati all'inceneritore. Una tecnologia che attraverso la pirolisi ha l'obiettivo di attivare un processo virtuoso teoricamente infinito in grado di immettere nella filiera produttiva, nell'ottica dell'economia circolare, polimeri che, come quelli realizzati direttamente dalle fonti fossili, possono essere idonei a ogni applicazione. Ai crescenti sforzi dei cittadini impegnati nella raccolta differenziata - ha proseguito l'assessore - si affiancano nuovi processi che migliorano l'efficienza di quello che deve essere sempre di più un circolo virtuoso. In Lombardia vengono differenziati 4,7 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. I siti industriali di trattamento sono fondamentali per trasformare quello che per molti è solo spazzatura in una risorsa”. L'impianto, con tecnologia Hoop(r), basata su un processo di trattamento di tipo pirolitico, alimentato da una materia prima seconda prodotta dalla filiera esistente del riciclo della plastica, ha una potenzialità di circa 6.000 tonn/anno. Il parere viene inviato al Ministero della Transizione Ecologica ai fini dell'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale. L'area di intervento è localizzata internamente all'insediamento 'Versalis S.p.a.', inclusa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale 'Laghi di Mantova e Polo Chimico'. La fase di cantierizzazione ha una durata stimata di circa 7 mesi.(Com)