Mediterraneo: conferenza Shade Med, guerra in Ucraina e instabilità Libia hanno impatto nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le nostre nazioni nella Nato e nell'Ue sono attori preminenti nella lotta alle minacce alla sicurezza globale e regionale, come nel Mar Mediterraneo con le operazioni Sea Guardian e Irini. Indipendentemente dalle dimensioni o dalla natura, la partecipazione di così tante nazioni alla risoluzione di questi problemi è un grande successo di per sé”, ha dichiarato l’ammiraglio Stefano Turchetto, comandante dell’operazione EuNavFor Med – Irini. Da parte sua, il vice ammiraglio Didier Piaton, vice comandante del comando marittimo alleato della Nato, ha affermato: “La co-organizzazione di Shade Med da parte di Irini e Marcom è una dimostrazione dell'importanza che l'Ue e la Nato svolgono nel Mediterraneo. La nostra comprensione condivisa dell'importanza vitale della sicurezza marittima nel Mediterraneo è fondamentale per il mondo europeo e transatlantico”. La prossima edizione della conferenza è prevista nell’autunno 2023. (Res)