Speciale energia: Arabia Saudita-Indonesia, firmato memorandum d’intesa per cooperare nel settore energetico

- L’Arabia Saudita e l’Indonesia hanno firmato un memorandum d’intesa per cooperare nel settore energetico. Lo ha riferito il quotidiano saudita "Arab News", secondo il quale l’intesa è stata firmata durante il vertice del G20 a Bali per rafforzare la cooperazione nei settori del petrolio e del gas, dell’elettricità e delle energie rinnovabili. L'intesa riguarderà anche l'efficienza energetica, l'idrogeno pulito, l'applicazione dell'economia circolare del carbonio e le sue tecnologie per ridurre gli effetti del cambiamento climatico, la trasformazione digitale, l'innovazione, la sicurezza informatica e l’uso dell'intelligenza artificiale nel campo dell'energia. La cooperazione si realizzerà attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori relativi al protocollo d'intesa, l'organizzazione di conferenze, seminari e la conduzione di studi congiunti. (Res)