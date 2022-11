Speciale energia: Commissione Ue pensa a tetto a prezzo del gas per circostanze straordinarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un meccanismo di correzione del mercato del gas che si basi sull'istituzione di un tetto al prezzo del gas sul mercato Ttf. È la proposta che la Commissione Ue ha presentato ai rappresentanti permanenti degli Stati membri europei durante l'incontro (Coreper I), in vista del consiglio dei ministri dell'Energia del prossimo 24 novembre. Il documento, di cui "Nova" ha preso visione, descrive gli elementi principali di una possibile proposta legislativa, che sono stati prima presentati agli Stati membri, in cerca del raggiungimento di un accordo di massima e in vista della proposta definitiva. Come si legge nel documento, "il meccanismo dovrebbe agire come strumento efficace contro episodi di prezzi del gas eccessivi e straordinariamente elevati e sarebbe attivato solo se i prezzi raggiungessero livelli eccezionali". (Beb)