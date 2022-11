Speciale energia: Bonelli (Avs), su extraprofitti Tar Lazio rafforza nostra proposta, governo protegga italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar del Lazio "conferma quanto noi sosteniamo da sempre: tassare gli extraprofitti delle compagnie energetiche è possibile. Vogliamo aggiungere che è anche dovuto. È dovuto alle cittadine e ai cittadini italiani, alle famiglie sempre più in difficoltà, alle imprese che stanno chiudendo. Per questo, il voto della maggioranza di governo, solo qualche giorno fa, contro il nostro emendamento al decreto Aiuti ter sulla tassazione degli extraprofitti ci ha lasciato senza parole". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "In campagna elettorale, la presidente Meloni aveva affermato di non volere altri scostamenti di bilancio che sarebbero ricaduti inevitabilmente sugli italiani. Invece, ancora una volta, la ex destra sociale, oggi destra al potere, ha scelto di essere forte con i deboli e debole con i forti: mentre nei primi sei mesi del 2022 i bilanci di Eni hanno visto un aumento degli utili del +670 per cento e, nell'ultimo trimestre del 2021, del + 3870 per cento, gli italiani sono sempre più poveri a causa del caro energia. Tutto ciò è inaccettabile. Gli extraprofitti sono soldi sottratti agli italiani ed è a loro che vanno immediatamente restituiti: oggi non siamo più i soli a sostenerlo, abbiamo dalla nostra parte la forza della giustizia e ci auguriamo pertanto che, nei prossimi provvedimenti, si tenga conto delle sentenze emesse dal Tar del Lazio", conclude Bonelli. (Rin)