Speciale energia: Fratoianni (Avs), per Tar legittima tassazione extraprofitti, avevamo ragione

- "Nelle settimane scorse come si sa abbiamo denunciato, anche in procura, lo scandalo dei mancati versamenti della tassa al 25 per cento sugli extraprofitti da parte delle compagnie energetiche. Avevamo ragione. Il Tar del Lazio ha rigettato i ricorsi di quelle stesse compagnie". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi sinistra. "Adesso che si è stabilito che la tassazione è legittima chiediamo al governo di avere più coraggio e di tassare gli extraprofitti al 100 per cento per restituire quei miliardi di euro a cittadini e imprese. È arrivata l'ora di dire basta speculazione sulla pelle dei più deboli", conclude Fratoianni. (Rin)