Speciale energia: Regno Unito, compagnia energetica Sse, profitti triplicati grazie ad aumento prezzi

- La compagnia energetica britannica Sse ha registrato profitti più che triplicati grazie all'aumento dei prezzi tra marzo e settembre 2022. La società, che gestisce centrali elettriche a gas insieme a centrali idroelettriche e parchi eolici, ha registrato un aumento del 221 per cento dell'utile ante imposte rettificato su base annua a 559 milioni di sterline nei sei mesi in questione. Sse ha tentato di minimizzare l'aumento dei profitti affermando di aver investito la cifra record di 1,7 miliardi di sterline in progetti di sicurezza energetica e di energia sostenibile. (Rel)