Speciale energia: Decreto Aiuti ter, Rossomando (Pd), governo mantenga impegno su teleriscaldamento

23 luglio 2021

- È stato accolto come raccomandazione un ordine del giorno a mia prima firma al decreto Aiuti ter sul teleriscaldamento. “Ora ci aspettiamo che il governo mantenga l'impegno assunto, vigileremo affinché la misura venga inserita nel dl Aiuti quater e certamente presenteremo un emendamento in questa direzione". Lo dichiara in una nota la vicepresidente del Senato ed esponente piemontese del Pd, Anna Rossomando. “Si tratta di un intervento che impegna il governo a garantire, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure tese a ridurre al 5 per cento l'aliquota Iva anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022. Un provvedimento che risponde alle esigenze in particolare delle famiglie, concentrate in buona percentuale in Piemonte e Lombardia e che hanno scelto un'opzione di riscaldamento meno inquinante e che riduce i consumi di energia”, aggiunge Rossomando. (Rin)