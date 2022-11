Speciale energia: Pagano (Pd), transizione positiva per sistema economico, Salvini ascolti Panetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al contrario di quanto ripete ossessivamente Salvini, “la transizione ecologica non è un costo per le imprese ma, anzi, un'opportunità da non farsi sfuggire per il sistema economico nazionale ed europeo”. Lo dichiara in una nota Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio a Montecitorio. “Le affermazioni di Panetta hanno spazzato via le false convinzioni del leghista. Orientare le nostre politiche economiche verso la transizione ecologica ed energetica non serve solo a mitigare le conseguenze dei cambiamenti climatici nel medio e lungo periodo, ma ci dà un’enorme mano nel fronteggiare l’emergenza contingente e nel dare un futuro di sviluppo alla nostra economia”, sottolinea Pagano, che aggiunge: “Perché - questo andrebbe chiarito bene a Salvini - senza un serio investimento nella transizione, l’Italia sarebbe più dipendente dall’approvvigionamento di energia dall’estero e quindi più debole e la nostra impresa non potrebbe che pagarle le spese”. (Rin)