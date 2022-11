Speciale energia: Egitto, aumenta partecipazione della Banca europea Bers in società rinnovabili Infinity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha aumentato la sua partecipazione azionaria in Infinity, società privata e principale fornitore di energia rinnovabile in Egitto, attraverso un ulteriore impegno di 41,5 milioni di dollari. La Bers, in realtà, è già tra gli azionisti della società egiziana, avendo investito, nel 2020, 60 milioni di dollari. Una parte dei proventi della Bers andrà poi all'acquisizione della piattaforma africana di energia rinnovabile Lekela Power, attraverso la controllata Infinity Power Holding, la joint venture costituita con l’emiratina Masdar. L'acquisizione di Lekela aggiungerà 1,1 gigawatt di risorse operative e trasformerà Infinity Power nella più grande piattaforma di energia rinnovabile in Africa. Anche gli asset non legati alla generazione, come i nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici e la rete di distribuzione dell'elettricità, beneficeranno dello sviluppo. Infinity ha avviato diversi progetti nel settore delle rinnovabili in Egitto, che si prevede aiuteranno il governo del Cairo a raggiungere l’obiettivo di un mix energetico composto per il 42 per cento da rinnovabili entro il 2035. (Cae)