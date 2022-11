Bankitalia: Signorini, resta elevate incertezza, preoccupazione per inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’economia italiana ha dato negli ultimi tempi una prova di robustezza che non tutti si attendevano" ma "la congiuntura internazionale si sta indebolendo, e ciò non potrà non ripercuotersi in qualche modo anche sul nostro paese. L’incertezza resta in ogni caso molto elevata". Lo ha detto il direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, intervenendo al convegno in materia di contratti bancari e finanziari organizzato dalla Banca d'Italia insieme alla Scuola superiore della magistratura. "Preoccupa l’impennata dell’inflazione", ha aggiunto. (Rin)