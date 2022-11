Tlc: Labriola (Tim), necessario ridurre l’Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi l'Iva per il gas e la luce sono al 5 e al 10 per cento mentre le telecomunicazioni sono al 22 per cento come per un servizio di lusso, come una pallina da golf. Se vogliamo recuperare profittabilità, senza impattare sulle tasche dei consumatori, dobbiamo probabilmente ridurre l'iva”. Così Pietro Labriola, amministratore delegato e direttore generale di Tim, nel corso del convegno organizzato da “Molto futuro” dal titolo “La crisi dell’innovazione”. (Rin)