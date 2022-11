Tlc: Labriola (Tim), nostro Paese non può permettersi cinque operatori mobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il risultato a cui siamo arrivati oggi è probabilmente frutto di una assenza di politiche industriali: oggi il nostro Paese non è in grado di avere cinque operatori mobili perché c'è un tema di economia di scala”. Lo ha affermato Pietro Labriola, amministratore delegato e direttore generale di Tim, nel corso del convegno organizzato da “Molto futuro” dal titolo “La crisi dell’innovazione”. “Dobbiamo capire quale sia l’effettivo numero di operatori che possono garantire una sostenibilità” anche economica, ha aggiunto ricordando che negli Stati Uniti ci sono “tre operatori mentre in Europa 120”. (Rin)