G20: Widodo, vertice Bali ha aiutato a placare tensioni Usa-Cina (2)

- A dispetto delle tensioni che gravano sul palcoscenico globale, e che hanno offuscato anche il vertice del G20, quest'ultimo è stato giudicato da molti un successo, non da ultima per la ferma condanna dell'invasione russa dell'Ucraina contenuta nella dichiarazione finale dei leader. A questo proposito, ha spiegato il presidente indonesiano, la prima sessione del vertice martedì mattina era stata "molto turbolenta", in particolare dopo il discorso tenuto in videocollegamento dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, cui era presente anche il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. "All'inizio si sono attaccati a vicenda. E' stato intenso", e i successivi negoziati "molto, molto ardui". Widodo ha spiegato di aver dovuto intervenire personalmente più volte per "calmare le diverse parti", specie dopo la notizia dei missili caduti sul territorio della Polonia. Tuttavia, ha aggiunto il capo dello Stato, "considerate le rivalità, i conflitti e la guerra, penso che i risultati siano stati massimi". (Git)