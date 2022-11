Milano: PLI, Alberto Costantini e Patrizia Falsitta eletti segretario provinciale e cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri si sono tenuti a Milano i congressi cittadino e provinciale del P.L.I. milanese che concludono l'iter congressuale iniziato nelle altre province lombarde e che precede quello regionale che si terrà il 19 novembre sempre a Milano allo spazio PIN in viale Sondrio. Lo comunica in una nota il partito Liberale segnalando che sono stati eletti Patrizia Falsitta quale segretario cittadino di Milano affiancata da Enzo Angelo Giudice come vice segretario; Ivano Sortino presidente cittadino affiancato da Loredana Cursaro come vice presidente. Alla segreteria provinciale è stato eletto Alberto Costantini con vice segretario Emilio Rossi; Mauro Bertolasi è stato invece eletto presidente provinciale con Edellio D’Angelo vice presidente. La stagione congressuale, ricorda la nota, è iniziata il 23 settembre col congresso nazionale tenutosi a Roma e che ha visto rinnovarsi il gruppo dirigente eleggendo come nuovo presidente nazionale Francesco Pasqualie, segretario nazionale Roberto Sorcinelli oltre che il coordinatore nazionale Giuseppe Zecchillo, il presidente del Consiglio nazionale Diego Di Pierro e il responsabile Enti Locali Agazio Furina. Ai congressi di Milano ha partecipato il coordinatore nazionale organizzativo Giuseppe Zecchillo che ha presieduto i lavori e ha portato i saluti della direzione nazionale. Hanno partecipato numerosi iscritti che si sono confrontati politicamente e fatto proposte programmatiche in particolare per i prossimi appuntamenti elettorali a cominciare dalle regionali. (Com)