Bangladesh-Giappone: ambasciatore a Dakka Naoki, abbiamo ricevuto richiesta di aiuto finanziario (3)

- La missione è stata richiesta dal Bangladesh nell’ambito di un quadro di riforme e delle misure prese per attutire l’impatto delle perturbazioni economiche causate dalla guerra in corso in Ucraina e per gestire i rischi posti dai cambiamenti climatici. Gli esperti dell’Fmi hanno avuto colloqui, tra gli altri, col ministro delle Finanze bengalese, Mustafa Kamal, e col governatore della banca centrale, Abdur Rouf Talukder, oltre che con rappresentanti del settore privato e dei partner di sviluppo.“La robusta ripresa economica del Bangladesh dalla pandemia è stata interrotta dalla guerra della Russia in Ucraina, che ha portato a un forte ampliamento del disavanzo delle partite correnti, a un rapido declino delle riserve valutarie, a un aumento dell’inflazione e a un rallentamento della crescita”, ha spiegato Anand. Alle sfide attuali si aggiungono “problemi strutturali di vecchia data” che il Bangladesh deve affrontare per raggiungere entro il 2031 l’obiettivo di uscire dalla lista dei Paesi meno sviluppati e diventare un Paese a medio reddito. (segue) (Inn)