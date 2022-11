Sanità: assessore Lazio inaugura nuovo ambulatorio chirurgico a Colleferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato questa mattina alla presenza dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato e del Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, il nuovo ambulatorio chirurgico dell'ospedale Parodi Delfino di Colleferro. "L'inaugurazione di questa mattina è un segnale importante per il rilancio della struttura e dei servizi sul territorio per una sanità sempre più vicina alle esigenze delle persone e capace di dare risposte tempestive" ha dichiarato l'assessore Alessio D'Amato al termine dell'inaugurazione. (segue) (Com)