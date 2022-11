Viabilità: chiusura temporanea per lavori su diramazione Roma nord della A1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire la rimozione di un portale segnaletico, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato 19 novembre, sarà chiusa la stazione di Fiano Romano, con le seguenti modalità: in uscita per chi proviene da Roma Grande Raccordo Anulare; svincoli esterni di entrata dalla rotatoria via Variante Tiberina verso Roma e dalla Ss4 Dir, sia verso Roma sia in direzione della A1. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia che in alternativa consiglia di utilizzare lo svincolo di Castelnuovo di Porto sulla stessa diramazione Roma nord.(Rer)