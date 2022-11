Governo: Calenda, Meloni importa agenda Salvini, è eterno giorno marmotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I rave party, le Ong bloccate, il tetto al contante, la pace fiscale, il condono: è un eterno giorno della marmotta", lo afferma in un video su Twitter il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, che aggiunge come i primi provvedimenti del governo Meloni discendano "dall'agenda Salvini" e siano "grandi armi di distrazione di massa" che non servono ad affrontare "i problemi di fondo" per "fare le cose che servono per avere un Paese normale". (Rin)