Civitavecchia: aggressione in carcere, contuso un agente, Sappe "Dap intervenga"

- Aggressione ieri in carcere da parte di un detenuto ai danni dello psichiatra in servizio nella struttura di Civitavecchia: un agente è rimasto contuso dopo essere intervenuto a difesa del medico. Lo riferisce in una nota il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe). Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sappe esprime vicinanza e solidarietà ai poliziotti e allo psichiatra di Civitavecchia: "Il detenuto ha aggredito il medico, non l'agente di polizia penitenziaria, ma è quest'ultimo che è poi dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le contusioni subite. Un dato è oggettivo: le donne e gli uomini del corpo di polizia penitenziaria in servizio nel Lazio non possono continuare a essere aggrediti o a trovarsi costantemente in situazioni di alta tensione senza che il ministero della Giustizia e il Dipartimento amministrazione penitenziaria adottino provvedimenti urgenti".(Rer)