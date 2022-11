Rifiuti: Valentini, ci batteremo per garantire a Paesi Ue virtuosi scelta fra riciclo e riuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il modello italiano di gestione dei rifiuti d’imballaggio, basato sulla raccolta differenziata, rappresenta un’eccellenza nel panorama europeo: con una percentuale di imballaggi avviati a riciclo che si attesta al 73,3 per cento l’Italia ha già superato con largo anticipo per tutti i materiali d’imballaggio gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2025”: lo ha spiegato il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini ieri sera a “Sky tg24 economia”. “Nella proposta di Regolamento PPW (Packaging and Packaging Waste), la Commissione Europea ha ritenuto di adottare un approccio che dovrebbe lasciare molto poco spazio agli Stati Membri per modifiche o flessibilità applicative, senza considerare i livelli di efficacia e di efficienza oggi raggiunti”. “Riteniamo che questo approccio penalizzerà maggiormente chi in questi anni ha prodotto maggiori sforzi per trovare soluzioni adatte rispetto al proprio tessuto produttivo e alla regolamentazione locale, con il rischio di vanificare anni di innovazioni e investimenti. Ci batteremo quindi in ogni sede per garantire agli Stati Membri virtuosi, in particolare all’Italia ed alla Spagna, una facoltà di scelta tra sistema del riciclo e del riuso basata sulla capacità di ognuno di perseguire con le proprie peculiarità determinati risultati ambientali fissati nei contesti internazionali”, ha concluso il vice ministro Valentini(Res)