Ocse: mancato coordinamento su tassazione multinazionali porta a "rischi di evasione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato coordinamento internazionale nell'applicazione di una riforma della fiscalità minima per le multinazionali comporta "rischi di evasione fiscale". È l'allarme lanciato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in una nota sulla statistiche della tassazione alle aziende. L'organizzazione basata a Parigi ha condotto un'analisi presso 160 Paesi e giurisdizioni prendendo in considerazione le dichiarazioni fatte da circa 7 mila società multinazionali. Il valore medio dei ricavi per dipendente è così di 2 milioni di dollari dove il tasso è nullo, contro gli appena 300 mila dollari dove è superiore allo zero. La tassazione delle grandi aziende "resta una fonte importanti di ricavi per la maggior parte dei Paesi, in particolare nelle economie di mercato in via di sviluppo", si legge nel rapporto.(Frp)