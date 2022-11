Kazakhstan: l'ambasciatore Alberti a Nova, le elezioni presidenziali primo atto di un percorso da accompagnare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali in programma domenica 20 novembre non sono un "traguardo", ma un primo passo verso il "nuovo Kazakhstan" prospettato dal presidente Kassym-Jomart Tokayev, un percorso che l'Italia è pronta ad accompagnare con attenzione e interesse. Così l'ambasciatore d'Italia ad Astana, Marco Alberti, in un'intervista rilasciata ad "Agenzia Nova" a pochi giorni dal voto nel Paese chiave di una regione che di recente sembra esser tornata al centro del mondo. "Spesso, nella storia, l'Asia centrale è stata un epicentro geopolitico. Come già lo fu un tempo – sottolinea Alberti - nelle scorse settimane è tornata ad esserlo. In parte per circostanze esogene, come la guerra, in parte per l'accentuata pro-azione di alcuni Paesi, specie il Kazakhstan, che nell'attuale scenario ha visto, con il consueto pragmatismo, l'opportunità di un riposizionamento sia regionale che globale. Però, rispetto al passato, vedo una novità, e cioè il tentativo dei Paesi centro-asiatici di non limitarsi a gestire i cambiamenti, ma di esserne in qualche modo protagonisti". (segue) (Res)