Kazakhstan: l'ambasciatore Alberti a Nova, le elezioni presidenziali primo atto di un percorso da accompagnare (2)

- L'ambasciatore ricorda come in Asia centrale abbiano fatto tappa questo autunno Papa Francesco, il presidente cinese Xi Jinping (per la sua prima visita all'estero dopo oltre due anni), il russo Vladimir Putin, il turco Recep Tayyip Erdogan, il premier indiano Narendra Modi, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "È un segno – spiega - della ritrovata centralità della regione, specialmente del Kazakhstan, che in più attribuisce al riassetto in corso una prospettiva stabile e di lungo periodo. Gli eventi multilaterali organizzati ad Astana possono essere considerati come una 'vetrina' internazionale. Vero, ma non è tutto. Il successo di tali eventi, di solito, dipende da due elementi: la visibilità che ottengono e i risultati che producono. La prima c'è stata di sicuro, e molto positiva per il Kazakhstan; vedremo presto se arriveranno anche i risultati. Per ora, non sottovaluterei la spinta di questi Paesi ad un maggior impegno sul piano multilaterale; dovremo capire se essa dipende dalla volontà di rafforzare, e dunque rendere più stabile un 'ordine' internazionale, o se invece ci troviamo innanzi al desiderio di reagire alla fine di un 'ordine', per crearne un altro. Qualunque delle due ipotesi, merita di essere attentamente osservata, come stiamo facendo, anche insieme ai partner europei". (segue) (Res)