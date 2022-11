Kazakhstan: l'ambasciatore Alberti a Nova, le elezioni presidenziali primo atto di un percorso da accompagnare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in questo scenario che s'inseriscono le elezioni presidenziali in Kazakhstan, appuntamento chiave per un Paese che ha intrapreso un lungo e complesso percorso di riforme dopo i disordini dello scorso gennaio, che provocarono la morte di oltre 200 persone. Sul piano interno, il presidente Tokayev ha promosso una revisione dell'assetto istituzionale del Paese allontanando dal potere parte dell'establishment del suo predecessore Nursultan Nazarbayev; su quello internazionale, non hanno mancato di destare l'attenzione degli osservatori le prese di distanza di Tokayev da Putin dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Non sarebbe la prima volta – osserva Alberti - che fatti tragici innescano processi evolutivi. Restano ferme la condanna per le violenze, da qualunque parte perpetrate; l'esigenza di indagini trasparenti; l'opportunità di difendere diritti umani e centralità della persona. Ciò detto, l'ampiezza delle riforme è indiscutibile ed ha ottenuto sostegno internazionale, anche in Occidente. È vero che non manca chi, con una punta di scetticismo, attende di vedere se il pluralismo politico annunciato dalle riforme sarà sostanziale e se il governo, in una situazione di crescente complessità, saprà vincere una sfida difficle, cioè mantenere le promesse fatte in un tempo breve, promuovendo prosperità interna e sicurezza internazionale. Mi pare tuttavia che il presidente abbia delineato un progetto-Paese, basato su una riformulazione, più aperta e inclusiva, del 'patto sociale', per modernizzare davvero il Kazakhstan". (segue) (Res)