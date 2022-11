Kazakhstan: l'ambasciatore Alberti a Nova, le elezioni presidenziali primo atto di un percorso da accompagnare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano internazionale, secondo Alberti, "la linea guida resta la politica estera multi-vettoriale, aperta al dialogo, ma non allineata a priori. Non 'contro' qualcuno, ma a favore del pieno rispetto dell'integrità territoriale di tutti gli Stati e della Carta delle Nazioni Unite". "L'attuale situazione geopolitica aumenta il rischio di ripercussioni economiche e quello di un isolamento, ma accelera le riforme interne. Queste ultime, infatti, puntano a rendere più flessibile, aperto e inclusivo il sistema, per affrontare il 'resilience imperative' della società contemporanea che investe anche il Kazakhstan. Al tempo stesso, le riforme creano consenso fuori dal Paese, rafforzando il suo posizionamento internazionale. All'inizio degli anni '90, come sostiene Manuel Castell, il crollo dell'Unione sovietica dipese in buona parte dall'incapacità di adattare la propria struttura ai cambiamenti dell'epoca. Di fronte all'accelerazione economica e tecnologica, Mosca, invece che semplificare lo Stato e renderlo più flessibile, reagì creando nuovi livelli di pianificazione, coordinamento e controllo. Così facendo, determinò un ulteriore irrigidimento, che si dimostrò fatale. Una lezione ben nota qui. Di recente, parlando agli ambasciatori Ue, Joseph Borrell ha detto che 'le vecchie ricette non funzionano più'. Vale per tutti. Se è vero che ogni processo trasformativo è un 'work in progress', è altrettanto certo che nessuna evoluzione politico-istituzionale può prescindere dalla storia di un Paese e dalla matrice culturale del suo popolo. Le elezioni sono un test importante, non un traguardo, direi, ma il primo atto verso il 'nuovo Kazakistan' prospettato dal presidente. Vedremo come evolverà questo cammino. In questa fase, credo sia utile confermare l'interesse al dialogo e la disponibilità ad 'accompagnare' il processo in corso". (segue) (Res)