Kazakhstan: l'ambasciatore Alberti a Nova, le elezioni presidenziali primo atto di un percorso da accompagnare (5)

L'Italia, nel frattempo, ha certamente un ruolo da ritagliarsi nella regione. "Dipende, innanzitutto, da quello che vuole ritagliarsi", precisa Alberti. "Abbiamo un governo insediato da poco; scelte e valutazioni di priorità strategica spettano al decisore politico, non alla diplomazia. A noi il compito di suggerire, consigliare e, una volta compiute le scelte politiche, 'recepirle' e renderle esecutive. In questa regione bisogna fare i conti con attori di peso. Non considerare ciò sarebbe fuorviante. Detto questo, l'Italia occupa già uno spazio consolidato e piuttosto strategico. Parlo soprattutto per il Kazakhstan e il Kirghizistan, Paesi nei quali sono accreditato. In entrambi esiste una certa 'sintonia istituzionale' con l'Italia, sia bilaterale che multilaterale. Dal punto di vista commerciale, siamo un partner di riferimento. In tutti i settori nei quali questi Paesi offrono opportunità di business, abbiamo imprese in grado di offrire elevata qualità, ed altre sono interessate a venire, come abbiamo potuto constatare. Le due linee-guida potrebbero essere diversificazione e complementarietà: la prima, per esplorare nuovi settori, in aggiunta a quello energetico dove già siamo presenti, nei quali il Kazakistan offre molte opportunità di crescita; la seconda, per proporre un modello di sviluppo favorevole alla Pmi, individuando forme di cooperazione strategica fra i rispettivi sistemi".