Kazakhstan: l'ambasciatore Alberti a Nova, le elezioni presidenziali primo atto di un percorso da accompagnare (6)

- Nel complesso, secondo l'ambasciatore, la "domanda" di Italia, comunque, è in crescita. Bisognerà vedere se crescerà anche "l'offerta" di Italia, nei diversi ambiti. "Proprio a ciò stiamo lavorando, a vari livelli, non ultimo quello della promozione culturale e del soft power, con l'imminente apertura dell'Istituto italiano di cultura ad Almaty, primo in Asia centrale. La sfida, dunque, non è 'ritagliarci' uno spazio, ma semmai 'allargarne' uno già esistente e riempirlo con progetti e iniziative in grado di creare valore, aggiunto e differenziale, per noi e per questi Paesi". L'energia, infatti, non è l'unico motivo per guardare con attenzione alla regione nel prossimo futuro. "La diversificazione delle rotte di approvvigionamento energetico è solo un aspetto, importante ma non esclusivo, di una partita più ampia, quella di una 'connettività 4.0' intesa sia come perno di stabilità, sicurezza e cooperazione regionale, sia come base per collegare e mantenere inter-operativi i due estremi Est-Ovest dell'Eurasia. Al tempo stesso, si sta sviluppando un asse verticale Nord-Sud di cooperazione centro-asiatica, per aumentare flessibilità infrastrutturale e opportunità di sviluppo anche lungo questa direttrice, sinora poco esplorata. Oltre che spazio geopolitico, quindi, l'Asia centrale sta diventando anche spazio 'funzionale', come direbbe Parag Khanna, nel quale le infrastrutture, fisiche e non, contribuiscono ad integrare 'orizzontalmente' i Paesi membri. Infrastrutture significa progetti, quasi sempre ad elevato valore strategico. Strade, porti, ferrovie, cantieri navali, banda larga, cavi elettrici, servizi. C'è tantissimo da fare, in ogni ambito. A loro volta, i progetti richiedono investimenti, da allocare nel medio-lungo periodo, ma da pianificare adesso, in base alle opportunità di business ritenute prioritarie". (segue) (Res)