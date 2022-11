Kazakhstan: l'ambasciatore Alberti a Nova, le elezioni presidenziali primo atto di un percorso da accompagnare (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esempio è costituito dal cosiddetto Corridoio mediano, la Rotta internazionale di trasporto trans-caspico (Titr), iniziativa attorno alla quale l'interesse è cresciuto molto negli ultimi mesi, anche per via della guerra in Ucraina. "Se ne parla in ogni incontro di alto livello. Si moltiplicano gli studi e le analisi. Le organizzazioni internazionali sono molto attente, così come le banche di sviluppo. C'è la volontà dei governi centro-asiatici di muoversi rapidamente, per sfruttare il dividendo geo-politico della loro posizione ed attirare capitali. D'altra parte, credo ci sia interesse anche da parte degli investitori privati, perché se il 'business climate' è favorevole, gli investimenti in infrastrutture hanno uno sviluppo di lungo periodo, aiutano a proteggere i portafogli dall'inflazione, crescono nel tempo e offrono maggiore prevedibilità rispetto ad altri tipi di investimento. L'Europa ha capito bene che la partita è strategica, e si sta muovendo. Rispetto ad un anno fa, ad esempio, il Kazakhstan mi sembra molto più presente nel 'radar' Ue. Quest'ultima troverà qui, e in tutta l'Asia centrale, concorrenti altrettanto interessati, assai pragmatici, spesso più aggressivi di noi dal punto di vista degli investimenti. Oggi e domani – ricorda l'ambasciatore Alberti - a Samarcanda si tiene la Eu-Central Asia Connectivity Conference. Un momento molto importante, un'occasione preziosa per dimostrare che ci siamo". (Res)