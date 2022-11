Ucraina: Stato maggiore, possibile spostamento truppe russe da Kherson verso Donetsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il ritiro dalla regione di Kherson, le truppe russe potrebbero essere spostate verso Donetsk. Lo ha affermato il vice capo della direzione operativa dello Stato maggiore ucraino, Oleksiy Gromov. "Il nemico, sulla riva destra (del fiume Dnepr) della regione di Kherson, recupera le sue truppe e trasferisce unità pronte al combattimento in altre direzioni. Il compito più importante per i russi è stabilire il controllo sulla regione di Donetsk", ha spiegato Gromov. Pertanto, a suo dire, le forze di Mosca si potranno concentrare sul trasferimento di truppe nella regione di Donetsk, ma anche la direzione di Luhansk o quella di Zaporizhzhia non sono escluse. "Se consideriamo i piani ambiziosi del nemico, può anche provare a condurre azioni offensive dalla Bielorussia sul territorio delle regioni di Chernihiv e Sumy. Al momento, il nemico sta davvero spostando le sue truppe in alcune direzioni, ma anche noi stiamo prendendo misure", ha concluso Gromov.(Kiu)