Trasporti: all'aeroporto di Fiumicino 15 "e-gates", varchi intelligenti per garantire sicurezza viaggiatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utilizzo degli e-gates consente di snellire e velocizzare le verifiche di frontiera riducendo significativamente i tempi di processo e ottimizzando le attività della polizia di frontiera. Basti pensare che i tempi di controllo di ciascun passeggero che accede all’area Schengen utilizzando il varco elettronico si attestano mediamente sui 20 secondi. Il software dei nuovi e-gates sviluppato da Minsait effettua due tipi di controllo: sintattico per la verifica sull’originalità del passaporto, la veridicità dei dati ed incrociata con il database del Ministero dell'Interno; e semantico attraverso dati biometrici, come il riconoscimento facciale o delle impronte digitali per i cittadini italiani, il tutto concepito con le massime garanzie di sicurezza. (Rer)