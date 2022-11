Energia: Commissione propone meccanismo correzione mercato del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meccanismo di correzione del mercato del gas, che la Commissione europea ha presentato ieri agli ambasciatori degli Stati membri Ue, per arrivare a un consenso generale prima della presentazione della proposta legislativa definitiva, si attiverebbe automaticamente in caso si verificassero due condizioni chiave. Il meccanismo si attiverebbe se i prezzi del mercato di riferimento europeo aumentassero in maniera eccessiva e se, allo stesso tempo, i prezzi si differenziassero troppo da quelli dei mercati globali del Gnl, presi come riferimento rispetto all'indice Ttf, che solitamente funziona come base di riferimento per stabilire il prezzo del gas in Ue. A quanto si apprende da Bruxelles, il meccanismo si prefigura come un tetto massimo al prezzo del gas statico, ma con elementi dinamici: una revisione mensile, con conseguente disattivazione dello strumento, se gli elementi che fanno scattare il massimale non sono più applicabili, e la possibilità, da parte della Commissione, di procedere alla sospensione dello strumento in qualsiasi momento e in caso di problemi involontari di sicurezza dell'approvvigionamento o del mercato finanziario legato al mercato del gas. (segue) (Beb)