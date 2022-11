Energia: Commissione propone meccanismo correzione mercato del gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende da funzionari Ue, l'obiettivo della misura è quello di rappresentare un "deterrente" per non far alzare troppo i prezzi del gas e che, se applicato in maniera ideale, non dovrebbe essere attivato se non in casi straordinari. Il mercato del gas, secondo la Commissione Ue, dovrebbe quindi beneficiare di una normalizzazione dei prezzi del gas grazie all'approvazione della misura e alla sua funzione di deterrenza. Il meccanismo di attivazione, basato su due condizioni, rappresenta, secondo la Commissione Ue, una forma di doppia tutela del mercato, in modo che nessun attore o fornitore possa alzare il prezzo avvicinandosi al tetto deciso dal meccanismo. Il tetto di prezzo sarebbe definito tramite una revisione mensile sul prezzo dei derivati dell'indice Ttf. Il meccanismo proposto, ha natura provvisoria, entrerebbe in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sarebbe applicato per un periodo di un anno. (Beb)