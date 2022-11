Ue: Commissione approva piano italiano a sostegno imprese per effetti guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un piano italiano da 120 milioni di euro per sostenere le imprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina, nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato. La misura sarà aperta alle piccole e medie imprese che effettuano scambi commerciali con l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia e la cui attività è quindi gravemente colpita dall'attuale crisi geopolitica. Il piano prevede aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette fino a 400 mila euro per beneficiario. L'importo dell'aiuto individuale sarà calcolato in base alla differenza tra i ricavi medi dell'impresa nel periodo compreso tra il 17 febbraio e il 17 maggio 2022, rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019. L'aiuto non supererà i 2 milioni di euro per impresa e sarà concesso entro il 31 dicembre 2023. (Beb)