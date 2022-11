Lazio 2023: D'Amato, centrosinistra competitivo anche senza M5s ma porte aperte a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessio D'Amato, candidato scelto dal Pd per le prossime elezioni regionali del Lazio e che ha il sostegno del Terzo polo, ritiene che la coalizione del centrosinistra unita, pure senza il M5s, possa battere il centrodestra. In una intervista al quotidiano "Il Corriere della Sera" D'Amato spiega: "Non sono affatto convinto che il risultato, anche senza il M5s, sia scontato. Credo invece che possiamo giocarcela alla pari". Secondo D'Amato la vittoria è possibile partendo da "il lavoro e la credibilità conquistata sul campo in questi anni. Ci impegneremo per ridurre le diseguaglianze e rimettere in moto l’ascensore sociale, in particolare l’occupazione giovanile e femminile. Renderemo il trasporto pubblico gratuito per gli studenti anche per ridurre l’uso del mezzo privato che è aumentato durante la pandemia". (segue) (Rer)