Lazio 2023: D'Amato, centrosinistra competitivo anche senza M5s ma porte aperte a Conte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- E rispetto al compito affidatogli dal tavolo di coalizione di ricucire con il M5s e Giuseppe Conte, D'Amato chiarisce: "Le nostre porte sono sempre aperte. Ho letto tante dichiarazioni in questi giorni, ma ripeto: serve un’attenta valutazione" e "il termovalorizzatore, come il ponte di Genova, è un’opera decisa dallo Stato che ha assegnato al sindaco, Roberto Gualtieri, i poteri commissariali. L’impianto non è nel programma delle regionali, credo che farne il casus belli sia solo un pretesto per rompere". (Rer)