Imprese: Urso, mio sarà dicastero delle opportunità e non delle crisi

24 luglio 2021

- “Chi vuole scommettere in questo Paese deve vedere che il ministero non solo non ‘blocca’ ma incoraggia e supporta”. A dirlo il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del convegno organizzato da “Molto futuro” dal titolo “La crisi dell’innovazione”. “Abbiamo inserito una norma - ha chiarito - che rende attuale la possibilità che il dicastero possa evocare a sé eventuali processi amministrativi di altre amministrazioni nazionali non compiuti nei tempi congrui”. Il ministro ha poi concluso con un auspicio: “Vorrei che al termine del quinquennio il mio fosse percepito non come il ministero delle crisi aziendali ma come quello delle opportunità”. (Rin)