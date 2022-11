Usa-Pakistan: dipartimento di Stato, relazioni "critiche" per interessi regionali e globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portavoce del dipartimento di Stato Usa ha dichiarato ieri che le relazioni tra Stati Uniti e Pakistan sono "critiche" per gli interessi della prima potenza mondiale nella regione e nel mondo. Il portavoce non ha voluto commentare direttamente le affermazioni dell'ex premier pakistano Imran Khan, che ha dichiarato di non considerare più l'amministrazione presidenziale Usa responsabile della crisi del suo governo. "Gli Stati Uniti danno valore alla nostra cooperazione di lungo corso con il Pakistan, e hanno sempre ritenuto un Pakistan prospero e democratico come un interesse critico degli Stati Uniti. Questo non cambia", ha dichiarato il portavoce. (Was)