- Il volume dei lavori di costruzione nel settore edilizio è aumentato, tra il primo gennaio e il 30 settembre 2022, dell'8,9 per cento rispetto all'analogo periodo del 2021. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Si registrano incrementi per gli edifici non residenziali (+19,4 per cento), le opere ingegneristiche (+5,4 per cento) e gli edifici residenziali (+4 per cento).(Rob)