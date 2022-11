Ex Ilva: Urso, mantenere asset strategico per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il governo vuole individuare per l’ex Ilva “una chiara politica industriale che porti al mantenimento di questo asset strategico per il nostro Paese”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del convegno organizzato da “Molto futuro” dal titolo “La crisi dell’innovazione”. “Affrontiamo le crisi con una visione strategica per incentivare la crescita del Paese”, ha concluso. (Rin)