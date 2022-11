Inps: oltre 5,4 milioni di assunzioni nei primi otto mesi 2022, crescita significativa di tutti i contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati fino ad agosto 2022 sono state 5.467.000, con un aumento del +19 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 ed una crescita che ha riguardato tutte le tipologie contrattuali. Lo riferisce una nota dell’Inps, in riferimento ai dati dell’Osservatorio sul precariato di agosto 2022. Nel dettaglio, sono state registrate 937.000 attivazioni per i contratti a tempo indeterminato, che hanno registrato la crescita più accentuata (+31 per cento); significativo è anche l’aumento delle diverse tipologie di contratti a termine, per i quali si sono avute 481.000 assunzioni per gli intermittenti (+28 per cento), 225.000 per l’apprendistato (+20 per cento), 2.321.000 per il tempo determinato (+19 per cento), 821.000 per gli stagionali (+12 per cento) e 682.000 per i somministrati (+7 per cento). Dopo il 2015 non si era mai registrato, nei primi otto mesi dell’anno, un numero così elevato di assunzioni a tempo indeterminato. Le trasformazioni da tempo determinato nei primi otto mesi del 2022 sono risultate 489.000, in fortissimo incremento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+65 per cento). Nello stesso periodo, le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo – pari a 77.000 - risultano essere aumentate del 9 per cento rispetto all’anno precedente. Nei primi otto mesi del 2022 l’insieme delle variazioni contrattuali a tempo indeterminato (da rapporti a termine e da apprendistato) ha raggiunto il livello massimo degli ultimi dieci anni, superando anche il precedente livello elevato registrato nel 2019. Le cessazioni nei primi otto mesi del 2022 sono state 4.571.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+28 per cento) per tutte le tipologie contrattuali. In particolare, si sono avute 394.000 cessazioni di contratti intermittenti (+46 per cento), 447.000 di contratti stagionali (+33 per cento), 1.728.000 di contratti a tempo determinato (+28 per cento), 144.000 di contratti in apprendistato (+27 per cento), 1.206.000 di contratti a tempo indeterminato (+24 per cento) e 652.000 di contratti in somministrazione (+20 per cento). (segue) (Rin)