Inps: oltre 5,4 milioni di assunzioni nei primi otto mesi 2022, crescita significativa di tutti i contratti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel report - prosegue l'Inps - è presente una tavola che espone la disaggregazione dei contratti in somministrazione secondo la tipologia contrattuale, distinguendo i rapporti a tempo indeterminato e quelli a termine (che includono sia i contratti a tempo determinato che stagionali). Nel corso dei primi otto mesi del 2022, rispetto al corrispondente periodo del 2021, le assunzioni in somministrazione sono aumentate per entrambe le tipologie contrattuali, in particolare sono state registrate 30.000 assunzioni a tempo indeterminato (+58 per cento) e 652.000 a termine (+6 per cento). Anche per le cessazioni si rileva un aumento per le due tipologie contrattuali, con andamento analogo alle assunzioni. La consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di prestazione occasionale (Cpo) ad agosto 2022 si attesta intorno alle 13.000 unità (in diminuzione del 8 per cento rispetto allo stesso mese del 2021); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 273 euro. Per quanto attiene ai lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (Lf), ad agosto 2022 essi risultano circa 9.000, in diminuzione del 9 per cento rispetto a luglio 2021, mentre l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 166 euro. (Rin)